Мир 31 декабря 2023, 09:46 Помощник генсека ООН осудил атаку ВСУ по Белгороду Помощник генсека ООН Хиари призвал не обстреливать города и мирных жителей Chumakov Sergey/news.ru/globallookpress

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ООН осудила удары ВСУ по Белгороду и призвала не атаковать гражданские объекты, населенные пункты и мирных жителей. Об этом заявил помощник генсека организации Халед Хиари на заседании Совбеза, сообщило РИА «Новости».

Темой совещания стал обстрел Белгорода со стороны украинских боевиков. Хиари указал на неприемлемость удара по российскому городу.

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«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно», — указал помощник генсека ООН.

ВСУ атаковали Белгород 30 декабря, обстрелы унесли жизни 22 человек. Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал, что все исполнители теракта понесут наказание за свои преступления. По его словам, украинские боевики обстреляли Белгород запрещенными кассетными боеприпасами.

Решение Украины ударить по мирному городу продемонстрировало агонию режима президента Владимира Зеленского, добавил Небензя на заседании Совбеза ООН.