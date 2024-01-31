Мир 31 января 2024, 21:09 Суд ООН отклонил претензии Украины к России по Донбассу и Крыму Суд ООН отклонил большинство обвинений Украины в адрес России РИА «Новости»

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Международный суд ООН рассмотрел иск Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму и отклонил большую часть претензий. Об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью. Ее слова передало РИА «Новости».

В 2017 году Украина подала иск о признания действий России в Донбассе нарушением Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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По словам Донохью, в Донбассе Россия соблюдала большую часть положений конвенции, в том числе, статьи 10, 12 и 18. Суд признал нарушение только по первому пункту девятой статьи — о расследовании действий лиц, которые могли совершить преступления на территории этой страны.

В Крыму Россия тоже в основном соблюдала конвенцию. Председатель суда отметила, что российские власти школьное обучение на украинском языке. Суд посчитал, что Москва нарушила только первый параграф второй статьи и пятую статью Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Остальные претензии Украины суд отверг.

По данным Reuters, суд также отказался утверждать запрошенный Украиной объем компенсаций со стороны России.

В сентябре прошлого года МИД России обвинил Запад в попытке надавить на Международный суд ООН в рамках российско-украинских разбирательств.