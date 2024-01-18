Мир 18 января 2024, 08:27 США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене ВС США подтвердили нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене РИА «Новости»

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Военные США нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения «Ансар Алла» (хуситы), которое правит на севере Йемена. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.

Американские военные уточнили, что удары нанесены по объектам проиранских хуситов, которые готовились к пуску с контролируемой ими территории. В командовании утверждают, что хуситы могли запустить ракеты в любой момент и создать прямую угрозу торговым судам и кораблям ВМФ США в Красном море. Это уже четвертый удар американцев по объектам хуситов.

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Ранее в ответ на палестино-израильский конфликт хуситы заявили, что будут атаковать любые суда в Красном море, которые перевозят товары для Израиля. США начали бомбардировки их позиций. Число нападений на западные корабли в регионе резко возросло. В ночь на 18 января хуситы обстреляли противокорабельными ракетами американский корабль в Аденском заливе.