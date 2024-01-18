Мир 18 января 2024, 00:39 Йеменские хуситы снова атаковали корабль США в Аденском заливе Хуситы второй раз атаковали американский корабль в Аденском заливе Unsplash

Читать 360tv в

Йеменские хуситы второй раз атаковали американский корабль в Аденском заливе в ответ на бомбардировки их позиций со стороны США и Великобритании. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

«Военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена», — заявил Яхья Сариа.

Реклама

Представитель хуситов добавил, что Вооруженные силы Йемена будут отвечать на любые атаки против республики.

Ранее стало известно, что под удар хуситов в Красном море попал греческий сухогруз, шедший под флагом Мальты. Судно было повреждено ракетой в 76 морских милях от Йемена.

До этого хуситы запустили ракету по американскому эсминцу Laboon. По данным США, ракета не достигла цели — ее уничтожил американский истребитель.