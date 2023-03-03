Мир 03 марта 2023, 06:16 Американский журналист рассказал об украинском «списке смерти» для неугодных СМИ Журналист Блюменталь: за правду о Крыме Украина внесла Кира из NBC в «список смерти» РИА «Новости»

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Корреспондента NBC Симмонса Кира внесли в «список смерти» на Украине за сюжет об успешном ремонте Крымского моста. Его коллега Макс Блюменталь в своем Twitter призвал не замалчивать этот факт.

«NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортер попал в список смерти. <…> Будет ли „свободная пресса“ осуждать это?», — написал он.

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Журналист раскритиковал базу украинского сайта «Миротворец», куда Симмонса Кира включили за сюжет об отремонтированном после подрыва Крымском мосту и жителях, которые готовы защищать полуостров от новых нападений со стороны киевского режима. Макс Блюменталь заявил, что в этот список внесли и других граждан США, работников СМИ, чиновников и даже детей. Он призвал NBC и другие издания отреагировать на случившееся.

Ранее власти Украины лишили аккредитации работников американских телеканалов CNN и SkyNews. Минобороны страны заявило, что они нарушили запрет на освещение ситуации в Херсоне.