Мир 30 мая 2023, 17:23 Конфликт на севере Косова назвали частью гибридной войны Запада против Вучича Посол России в Белграде: в Сербии происходят попытки «майданного» переворота РИА «Новости»

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Вместе со столкновениями в Косове Запад начал гибридную войну против президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, все происходящее сейчас в республике — это синхронизация эскалации напряженности в Косове с событиями в самой сербской столице и подъемом прозападной оппозиции.

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«То есть, в данном случае речь идет об активизации и одного, и другого фронта гибридной войны коллективного Запада против Вучича и его власти», — подчеркнул он.

Причиной этого стала самостоятельная политика сербских властей, отстаивание суверенитета страны. И, конечно же, отказ от антироссийских санкций и непринятие независимости Косова, констатировал дипломат.

Также он заверил, что в Белграде происходят попытки «майданного» переворота. А ситуация в непризнанной республике «взрывоопасна» и дошла до критической точки. Дипломат добавил, что Запад уверен в том, что Брюссельское соглашение заключается исключительно в признании Косова.

С 26 мая в Косове и Метохии не утихают волнения. Сербская часть населения вышла на мирную акцию у муниципалитета Звечан, где у них произошел конфликт с бойцами Международных сил безопасности НАТО (KFOR). Пострадали 52 человека. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад прекратить пропаганду вокруг Косова и перестать возлагать ответственность на отстаивающее свои права сербское население.