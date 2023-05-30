Мир 30 мая 2023, 13:47 Захарова предложила Западу «заглушить» лживую пропаганду вокруг Косова Представитель МИД Захарова: Запад должен прекратить пропаганду вокруг Косова РИА «Новости»

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Западу стоит прекратить пропаганду вокруг Косова и перестать возлагать ответственность на сербов, отстаивающих свои права. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Заявление опубликовали на сайте министерства.

«Призываем Запад заглушить наконец свою лживую пропаганду, прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косово на доведенных до отчаяния сербов, которые мирно, без оружия в руках пытаются отстоять свои законные права и свободы», — говорится в комментарии.

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Захарова ядовито добавил, что посредникам из США и Евросоюза, желающим найти виновных в эскалации, лучше «набраться мужества и посмотреть в зеркало».

Она отметила, что «миротворцам» натовских Сил для Косов (СДК) оказалось не по силам справиться с кризисной ситуацией, сложившейся в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Они продемонстрировали непрофессионализм и сами оказались «источником ненужного насилия, фактором эскалации».

Контингент НАТО ни разу по-настоящему не защитил краевых сербов, а только «обслуживает ущербный статус-кво», подчеркнула Мария Захарова. Она иронично призвала задействовать против премьера Косова Курти «столь любимые» ЕС и США санкции — на сей раз оправданно — и «не провоцировать Белград», объявивший максимальную боеготовность армии. По мнению представителя российского МИД, сейчас требуются решительные шаги по деэскалации конфликта, а не полумеры.

По ее словам, первоочередной задачей — и ключевым условием для диалога — остается создание в крае Сообщества сербских муниципалитетов в том виде, в котором его закрепили в письменных договоренностях 10 лет назад. Только это поможет обеспечить стабильность и безопасность в регионе, подытожила Мария Захарова.