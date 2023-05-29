Мир 29 мая 2023, 22:11 Вучич назвал число сербов, пострадавших в беспорядках на севере Косова Вучич: в беспорядках на севере Косова пострадали 52 серба РИА «Новости»

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В ходе столкновений не севере Косова пострадали более 50 сербов. Об это заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации. Его процитировало издание «Вечерне новости».

«Пострадали более 52 сербов. Трое сербов получили серьезные ранения», — заявил Вучич в обращении к гражданам.

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Президент рассказал, что во время столкновений бойцы Международных сил безопасности под эгидой НАТО KFOR бросали в сербов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Вучич отметил, что часть людей отступила и спряталась, но некоторые сербы начали «сопротивляться насилию». В столкновениях пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое представителей НАТО тяжело ранены.

Сербы рано утром в понедельник, 29 мая, собрались перед муниципалитетом Звечан, чтобы выразить свое недовольство правлением премьера Альбина Курти. Представители KFOR атаковали сербов, несмотря на гарантии безопасности. Вучич назвал Курти «местным Зеленским» из-за его безответственных действий.