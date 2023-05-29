Мир 29 мая 2023, 19:01 Сотрудники международных сил НАТО атаковали сербов в Косове Два человека пострадали при атаке сотрудников международных сил НАТО с сербам в Косове РИА «Новости»

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Представители Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) атаковали сербов на территории Косова. Об этом сообщили в газете «Вечерне новости».

По данным издания, 29 мая сербы вышли на мирную акцию протеста перед зданием администрации. Тогда же в Косово прибыли представители КФОР. Сначала сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО призвали демонстрантов отойти от здания. Но сербы разметались на земле и подняли руки вверх, чтобы показать свою безоружность и мирный характер акции.

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Сотрудники КФОР применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ к митингующим. Рядом с администрацией, как уточнили в газете, слышна стрельба. В результате столкновения два человека получили ранения, добавили в материале.

С прошлой недели в Косове снова начались волнения. Днем 26 мая сербы также выходили на акцию протеста около зданий администраций в трех муниципалитетах. Демонстранты отказались впускать внутрь чиновников и косовоалбанских правоохранителей. После этого подразделения сербской армии расположили рядом с административной линией Косова и Метохии.