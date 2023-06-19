Мир 19 июня 2023, 16:42 «Колесница» на распутье. Израиль вынуждают передать танки для Украины Политолог Светов: Израиль будет учитывать национальные интересы в вопросе вооружения ВСУ Викимедиа

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Две сотни списанных израильских танков могут достаться Украине. США не торопятся передавать ВСУ свои Abrams: очень уж не хочется, чтобы они повторили печальную судьбу немецких машин. Рискнуть чужим престижем — другое дело. Однако Израиль тормозит, хорошо понимая, что такой подарок обернется боком в отношениях с Ираном.

Украине отдадут израильские танки?

Израиль может передать Украине крупную партию танков Merkava. В поставку войдут только списанные машины Merkava Mark 2 и 3, которые произвели в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, сообщил местный портал Walla.

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Ранее уже шли переговоры о продаже более 200 израильских боевых машин двум армиям неназванных государств Европы. Предполагается, что там танки отремонтируют и переоборудуют, а после передадут ВСУ.

Если сделка состоится, это будет первый случай, когда Merkava продадут европейским странам. До сих пор Израиль — единственное государство, у которого они стоят на вооружении. К прошлому году у ЦАХАЛ насчитывалось около 400 моделей Merkava Mk IV, а также порядка 700 Merkava Mk III и около 200 Merkava Mk IV на хранении.

«Колесница» войны

Основной боевой танк Merkava («Колесница») выпускают с 1979 года. Это собственная разработка Израиля, на которую толкнула нужда: в 1970-м Великобритания отказалась продавать израильской армии свои машины Chieftain.

Машины принимали участие в Ливанских войнах 1982 и 2006 годов, а также в секторе Газа. Хотя эксперты отмечали высокую эффективность Merkava, особенно в плане обеспечения защиты людей, около сотни танков были подбиты, часть экипажей погибла.

Сегодня на вооружении уже появились Merkava Mk.V с 120-милимметровой пушкой и двумя пулеметами. Броня — противоснарядно-противокумулятивная. Система активной защиты APS Trophy может противостоять современным противотанковым ракетным комплексам, писал Army Recognition.

Танки имеют круговой обзор в 360 градусов в любое время суток. Благодаря цифровому шлему командир машины получает 3D-обзор и все данные для ведения боевых действий, в том числе информацию о том, какими боеприпасами необходимо стрелять, и сигналы о повреждении.

Новые израильские «Колесницы» получили дизельный двигатель мощностью 1500 лошадинных сил, автоматическую коробку передач с пятью передними и двумя задними передачами. Максимальная скорость по шоссе — 64 километра в час, по пересеченной местности — 40 километров в час.

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Израиль под давлением США

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» напомнил, что сейчас идет жуткое давление на Израиль — от страны требуют, чтобы она присоединилась к программе вооружения Украины. Уже шла речь о передаче знаменитой системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Но израильтяне «Железным куполом» делиться не хотят: они считают это своим уникальным достижением и боятся, что произойдет утечка информации. Любопытно, что американцы в этой истории, давя на Израиль, вроде бы добились, что эту систему поставят США. Юрий Светов

Израиль отказывался поставлять летальное оружие на Украину, согласие было только на передачу гуманитарных грузов. Однако сейчас от израильтян требуют, чтобы они поставили танки.

«С танками у ВСУ серьезные проблемы. Leopard уничтожают. Говорят, британские Challenger приблизились к линии фронта — думаю, с ними тоже разберутся потихоньку. США же не спешат поставлять украинцам свои Abrams, опасаясь, что их может постигнуть та же судьба, а это удар по престижу и удар по заказам», — сказал политолог.

Меж двух огней

Несмотря на давление американцев, у Израиля есть веский сдерживающий фактор: серьезные проблемы в отношениях с Ираном, добавил Светов. И поставки танков на Украину будет означать, что Россия поставит иранцам что-то, что не понравится израильтянам.

По словам политолога, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху находится в очень сложном положении. Учитывая, что у него давно установлены контакты с президентом России Владимиром Путиным — они откровенно говорят о самых сложных проблемах, — трудно предполагать степень участия Израиля в поставках для ВСУ.

В Израиле много выходцев с Украины, и они, конечно, давят на правительство, требуя, чтобы оно выступало на стороне Украины. Но и немало там выходцев из России, которые, в свою очередь, не столь однозначно готовы поддерживать украинскую сторону. Юрий Светов

Национальность Зеленского нельзя недооценивать

Хотя в годы Второй мировой войны Израиля как государства еще не было, именно евреи, жившие в самых разных странах, сильнее всего пострадали от фашизма: погибли шесть миллионов человек. А сегодня на Украине национальными героями стали именно те, кто помогал гитлеровским убийцам.

«Кто по национальности глава этой самой Украины? Это обстоятельство нельзя недооценивать. Кстати, нелояльное отношение части российских евреев к российскому государству связано с тем, что они симпатизируют украинскому президенту Владимиру Зеленскому именно по национальному признаку», — пояснил политолог.

Светов подчеркнул: стоило Путину коснутся этого вопроса в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме, как началась реакция. Американская пресса стала писать, что все евреи гордятся Зеленским.

«Но решение о поставке вооружения на Украину правительство Израиля будет принимать не по этим критериям — еврей Зеленский или не еврей. Они будут принимать решение исходя, надеюсь, из своих национальных интересов», — подытожил собеседник «360».