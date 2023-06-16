Важное 16 июня 2023, 16:36 Путин назвал Зеленского позором всего еврейского народа Flickr

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Украинского президента Владимира Зеленского нельзя назвать правильным евреем. Он является позором этого народа, заявил во время выступления на полях Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский — не еврей. Это позор еврейского народа», — подчеркнул глава государства.

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Он также обратил внимание, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы.

«Около 1,5 миллиона евреев уничтожили на Украине, и прежде всего — руками бандеровцев», — добавил он.

Говоря о нынешней Украине, лидер государства подчеркнул, что сегодня страна возвела на пьедестал в качестве героев последователей Адольфа Гитлера.

«Это не шутка, не ирония, ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера», — добавил Путин.

Во время выступления российский лидер также напомнил, что именно Россия больше всех пострадала в борьбе с нацизмом. Страна этого никогда не забудет, подчеркнул он.