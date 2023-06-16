Спецоперация 16 июня 2023, 11:07 ВС РФ уничтожили более 10 тысяч танков и боевых бронированных машин ВСУ с начала спецоперации Минобороны: ВС России уничтожили 10 018 танков и бронированных машин ВСУ с начала СВО РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили свыше 10 тысяч танков и других боевых бронированных машин противника за все время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено <…> 10 018 танков и других боевых бронированных машин», — указали в министерстве.

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За все время СВО российские военнослужащие ликвидировали 444 самолета, 238 вертолетов и 4652 БПЛА Вооруженных сил Украины. Кроме того, ВС России уничтожили 426 зенитных ракетных комплексов, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов противника. Также украинская армия лишилась 10 983 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие получат выплаты за уничтоженные танки Leopard и другую военную технику НАТО, используемую ВСУ. Премии оформят на основе докладов командиров на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.