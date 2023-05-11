11 мая 2023, 12:00
«Железный купол» защищает Израиль от ракет. Как устроена эта система
Минобороны Израиля: 10 мая из сектора Газа выпустили примерно 400 ракет
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 10 мая сообщила о возобновлении ударов по целям боевиков радикального движения «Исламский джихад»* в секторе Газа, ликвидирован один из командиров группировки Али Гали. По Израилю, в свою очередь, выпустили примерно 400 ракет, заявил глава Минобороны страны Йоава Галланта. Примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть — на открытой местности, а часть снарядов удалось сбить. Мирные жители не пострадали, в том числе благодаря системе противоракетной обороны «Железный купол». О том, как она работает и защищает людей, — в материале «360».
Что такое «Железный купол»?
«Железный купол» — система противоракетной обороны. Ее задача — защита от неуправляемых тактических ракет, чья дальность полета может разниться от четырех до 70 километров. Каждая батарея охватывает территорию 150 квадратных метров.
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Разработка системы началась в 2008 году в Израиле. Впервые ее использовали в марте 2011 года.
«Это первая система противовоздушной обороны, предназначенная для защиты территории от массовых простых артиллерийских боеприпасов, которыми могут пользоваться всевозможные вооруженные группировки и низкотехнологичные вооруженные силы», — рассказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета ВШЭ Василий Кашин.
В первую очередь «Железный купол» предназначен для защиты территории от такого рода артиллерийских боеприпасов. К ним можно причислить ракеты реактивных систем залпового огня.
Систему использует не только Израиль. Ее также закупили Азербайджан, Индия, Румыния и США. В свое время интерес проявляли Южная Корея и НАТО.
Как работает ПРО Израиля «Железный купол»
Система состоит из трех значимых частей: радара, контрольного центра и установки для поражения ракет. Когда противник производит залповый пуск, радиолокационная головка и контрольный центр распознают и вычисляют траекторию снарядов.
Зачастую запущенные ракеты не совершают сложное маневрирование, но их бывает очень много. «Железный купол» способен отслеживать и сразу атаковать большое количество целей. Это происходит на большой скорости, поскольку обычно для достижения цели ракете требуется от 15 до 90 секунд.
Каждый блок системы включает в себя три-четыре установки для поражения ракет. Внутри каждой — до 20 ракет-перехватчиков. Значит, один блок единовременно может выпустить от 60 до 80 изделий. В Израиле сейчас стоит 10 блоков.
Система не начинает сбивать ракеты сразу. Сначала она вычисляет, куда они летят. Если ракета может следовать в нежилой район, ее не сбивают.
Важно также понимать, что перехватчик не летит прямиком в атакующую ракету, а взрывается около нее.
«Железный купол»: преимущества и недостатки
Точная цена на ракеты-перехватчики для «Железного купола» неизвестна, но предполагается, что ее диапазон — от 40 000 до 100 000 долларов. По словам Кашина, это довольно приемлемая стоимость для зенитной ракеты.
Такой ценник может быть обусловлен тем, что система изначально заточена под специализированные задачи, а именно — для борьбы с артиллерийскими ракетами.
За счет того, что система сбивает не все ракеты подряд, а только те, что летят в населенные пункты, Израилю удается сэкономить приличную сумму. Тем не менее эффективность «Железного купола» оценивают в 90%. За 10 лет работы он сбил более 2400 ракет.
Однако даже у такой системы есть недочеты. Как показало обострение палестино-израильского конфликта в мае 2021 года, «Железный купол» начинает сдавать позиции перед непрерывными массированными атаками.
Несмотря на то что система смогла сбить сотни снарядов за несколько ночей, все же некоторые из них попали в жилые районы. Это связано с тем, что за пару дней по Израилю выпустили тысячи ракет. Ранее как сама страна, так и «Железный купол» не сталкивались со столь мощной атакой.
Перехватчиков тогда оказалось недостаточно. На один кусок территории могло лететь до 100 бомб, а единовременно отразить атаку могли только 60–80 ракет-перехватчиков. Да, пусковые установки сделаны так, чтобы их можно было оперативно перезаряжать, но полет ракеты занимает от 15 до 90 секунд.
Еще одна проблема — цена. Хотя она довольно небольшая, когда разом выпускается много ракет, это ощутимо бьет по экономике. Даже с учетом минимальной стоимости в 40 000 долларов перехват тысячи ракет обойдется Израилю в 40 миллионов долларов.
Также нельзя забывать, что система настроена против артиллерии, минометов и тактических ракет. «Железный купол» привык бороться с ракетами баллистической траектории. Но в 2021 году Палестина пустила в ход и ракеты большой дальности, действующие по настильной траектории. Следовательно, если у противника Израиля появятся более технологичные виды оружия, «Железный купол» может не устоять.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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Конфликт Израиля и Палестины
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