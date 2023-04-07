Мир 07 апреля 2023, 16:04 Китай показывает зубы. Поучения Европы оскорбили Си Цзиньпина Политолог Светов: поучения президента Франции Макрона оскорбили главу КНР Си Цзиньпина РИА «Новости»

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Китайцы напомнили, что их не позволено учить ни еврочиновникам, ни президентам европейских стран. Пекин отлично видит, как Запад поджигает конфликты на китайских границах, чтобы отвлечь от поставок оружия Тайваню. Похоже, мирное решение проблем интересует только Россию и Китай.

Китай не потерпит условий Запада

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Запад находится не в том статусе, чтобы давать его стране указания по ситуации на Украине. Китайская сторона не имеет собственных интересов в украинском вопросе и не подливает масло в огонь конфликта, чтобы получить выгоду.

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Однако Китай — не просто сторонний наблюдатель. Он с самого начала противостояния проявлял инициативу мирного урегулирования и, в отличие от других стран, не поставлял оружие ни одной из сторон, подчеркнул дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Пекин с трехдневным визитом. Также в Китай прилетела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе они хотели убедить лидера КНР Си Цзиньпина отказаться от дружбы с Россией и поддержать киевский режим.

Подлинная позиция Китая

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» обратил внимание на то, в какой ситуации появилось заявление китайского дипломата. Буквально накануне возникла шумиха вокруг посла КНР при Евросоюзе, который, по информации американских СМИ, сказал, что слова о дружбе между Москвой и Пекином — лишь фигура речи.

Это ревизовало значение недавнего визита Си Цзиньпина в Россию, отметил политолог. На этом же фоне в Китай прибыл Макрон, а следом приехала Урсула фон дер Ляйен.

И Макрон, и фон дер Ляйен обещали сделать Китаю внушение, чтобы он был на правильной стороне истории и не пытался поддерживать Россию. Глава Еврокомиссии даже заявила, что они окажут давление на Си, чтобы тот позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому или встретился с ним. Юрий Светов

Светов уточнил, что все выглядело так, будто Китай можно заставить делать то, что нужно европейцам. И заявление посла Китайской Народной Республики в России — попытка объяснить подлинную позицию.

«Китай подчеркнул: „это не наша проблема, вы сами заварили эту кашу, продолжаете активно разжигать конфликт, вот сами и занимайтесь решением“. КНР оружие в Россию не поставляет, в противостоянии не участвует, но предлагает, чтобы все закончилось миром», — уточнил политолог.

Китай не отвернется от России

Западные лидеры считают себя вправе диктовать условия и требования Китаю, потому что в их представлении они властители мира, центром которого выступают Европа и Соединенные Штаты Америки, добавил Светов.

«Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель все объяснил: есть цветущий сад — это Европа и США, и есть джунгли. Вот Макрон и фон дер Ляйн поехали в „джунгли“ к Си», — сказал политолог.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, 2023 год / Telegram

По его словам, китайцам было оскорбительно слушать поучения от президента страны, которая, как и КНР, постоянный член Совета Безопасности ООН. Вот только население Франции — под 70 миллионов, а в КНР живут более миллиарда человек. Объемы производства вообще несравнимы.

Франция считает, что у нее есть право учить Китай, как, впрочем, и Россию. До начала СВО самый задрипанный политик самой задрипанной страны приезжал в Россию, давал интервью прессе, в котором говорил: «Россия должна…», «Россия обязана…». Мы сами приучили их к этому! Юрий Светов

Светов подчеркнул, что Запад не сможет вынудить китайцев отвернуться от России. Однако не стоит ожидать, что Пекин будет действовать только в российских интересах. Его цель — собственное благо.

«Товарооборот России и Китая — 185 миллиардов долларов, товарооборот КНР и Евросоюза — под 800 миллиардов, с США вообще доходит до триллиона. Может ли государство позволить себе потерять такого рода объемы? Конечно, нет», — напомнил политолог.

Пекин будет сотрудничать и с Москвой, и с Вашингтом, и с Брюсселем. Именно это подразумевает многополярный мир, о котором так часто теперь говорят.

Запад не слышит Си

Военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов согласился со словами Си Цзиньпина: не существует никаких средств чудодейственных для решения украинского кризиса, кроме переговоров.

Сомневаюсь, что Запад это услышит — у него другие задачи. Может быть, Европа и хотела бы что-то сделать против мнения Соединенных Штатов, но этого не происходит. Если раньше Гитлер объединил всю Европу против СССР, то сейчас его место заняли США, выступив против России. Евгений Михайлов

Военный эксперт напомнил, что Запад ведет прокси-войну, поддерживая Украину и накачивая ее оружием, уничтожая перспективы диалога. России нужно переломить ситуацию в СВО и дойти до границ НАТО, чтобы не осталось сомнений: пора договариваться, иначе русские придут центр Европы.

США проиграют в Тайване

Михайлов предположил, что американцы готовятся реализовать «украинский сценарий» с Тайванем. По всей дуге китайских границ Штаты провоцируют конфликты, чтобы отвлечь внимание КНР, пока островное государство накачивают оружием.

У самого Тайваня военный бюджет поднялся до 400 миллиардов долларов с помощью Соединенных Штатов Америки. Поэтому конфликт Китаем возможен. Стоит учесть, что Россия — единственный союзник у КНР, за исключением Северной Кореи. Евгений Михайлов

Военный эксперт заметил, что у России и Китая есть опыт военного сотрудничества: на Дальнем Востоке неоднократно проходили совместные учения. И тайваньский конфликт, если он случится, еще больше сблизит россиян и китайцев.

Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне «Горностай» в Приморском крае. Тренировка прошла в рамках сухопутной фазы учений «Морское взаимодействие — 2017» / РИА «Новости»

«При таких условиях и Европа, которая очень зависит от китайских товаров, задумается об ошибочной деятельности Соединенных Штатов. Начнется новая турбулентность мировой экономики и геополитики», — спрогнозировал Михайлов.

Он выразил уверенность, что гегемонии США придет конец: они потерпят поражение и на Украине, и в Тайване. После этого уже наверняка состоится новый раздел мирового влияния. Главное, чтобы Вашингтон не развязал более масштабное военное противостояние с применением тактического ядерного оружия.