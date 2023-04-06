06 апреля 2023, 22:59
«Зря потратили деньги». Фото Макрона с трехсторонней встречи в Китае рассмешило пользователей Сети
Пользователи Twitter посмеялись над фотографией Макрона на встрече в Китае
Фотография французского президента Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанная в Пекине во время трехсторонней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином вызвала смех у пользователей Twitter. Они обратили внимание на расстояние между политиками, сидящими за круглым столом.
Многие припомнили недавний визит председателя Китайской Народной Республики в Москву. Тогда он сидел на расстоянии вытянутой руки с президентом России Владимиром Путиным.
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«Фотофакт: Макрон и фон дер Ляйен пытаются докричаться до Си Цзиньпина, чтобы он прекратил общаться с Путиным», — заявил один из юзеров.
Другой пользователь подметил, что «европейские политики с их раздутым самомнением показали себя в деле».
«Двойное унижение для европейцев. Вот если бы в Пекин приехал Путин — другой разговор», — подчеркнули в комментариях.
Также пользователи заявили, что представители стран могли бы просто провести конференцию по видеосвязи.
«Зря только потратили деньги на авиаперелет», — заключил юзер.
По данным американской газеты Politico, французскому президенту так и не удалось убедить председателя КНР изменить свою позицию по украинскому вопросу. Издание также указало на ошибку Макрона, который говорил почти в два раза больше, чем принимающая сторона.
Эммануэль Макрон
Франция
Китай
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
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