Мир 06 апреля 2023, 22:59 «Зря потратили деньги». Фото Макрона с трехсторонней встречи в Китае рассмешило пользователей Сети Пользователи Twitter посмеялись над фотографией Макрона на встрече в Китае РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фотография французского президента Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанная в Пекине во время трехсторонней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином вызвала смех у пользователей Twitter. Они обратили внимание на расстояние между политиками, сидящими за круглым столом.

Многие припомнили недавний визит председателя Китайской Народной Республики в Москву. Тогда он сидел на расстоянии вытянутой руки с президентом России Владимиром Путиным.

Реклама

«Фотофакт: Макрон и фон дер Ляйен пытаются докричаться до Си Цзиньпина, чтобы он прекратил общаться с Путиным», — заявил один из юзеров.

Другой пользователь подметил, что «европейские политики с их раздутым самомнением показали себя в деле».

«Двойное унижение для европейцев. Вот если бы в Пекин приехал Путин — другой разговор», — подчеркнули в комментариях.

Также пользователи заявили, что представители стран могли бы просто провести конференцию по видеосвязи.

«Зря только потратили деньги на авиаперелет», — заключил юзер.

По данным американской газеты Politico, французскому президенту так и не удалось убедить председателя КНР изменить свою позицию по украинскому вопросу. Издание также указало на ошибку Макрона, который говорил почти в два раза больше, чем принимающая сторона.