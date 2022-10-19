Боррель извинился за «расистское» заявление | 360°

Мир 19 октября 2022, 04:34 Боррель извинился за «расистское» заявление Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что на Украине есть «джунгли» РИА «Новости»

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на критику официального представителя МИД Ирана Насера Канаани, которому не понравились его «расистские» высказывания. Боррель назвал Европу «садом», а окружающий мир — «джунглями». Комментарий европейского дипломата опубликован на сайте ЕС.

«Моя ссылка на „джунгли“ не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, „джунгли“ есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — отметил Боррель.

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Он принес извинения тем, кто понял его фразу как проявление «колониального европоцентризма». По словам дипломата, Запад действительно иногда нарушал международное право.

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Не только Канаани был возмущен словами Борреля о «джунглях». В ОАЭ был вызван исполняющий обязанности дипмиссии Евросоюза с требованием объясниться.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев негативно высказался о главе европейской дипломатии, назвав его «увядшей капустой».