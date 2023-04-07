Мир 07 апреля 2023, 07:08 Дипломат в ответ на обвинения Запада разъяснил официальную позицию Китая по Украине Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй: Запад не в том статусе, чтобы давать указания по Украине

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Власти Китая заняли и сохранят нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине. Они выступили за мирное урегулирование вопроса, и страны Запада не имеют право указывать другое решение, заявил в интервью «Известиям» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Он подвел итоги визита председателя Си Цзиньпина в Москву и переговоров с президентом Владимиром Путиным. По словам посла, обвинения западных стран беспочвенны — Китай понял мотивы России в проведении спецоперации, но занял нейтральную позицию. Он не поставлял оружие и не становился стороной конфликта.

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«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — сказал дипломат.

Чжан Ханьхуэй добавил, что у Китая нет собственных интересов в украинском вопросе. Однако КНР решила не оставаться в стороне и, придерживаясь нейтралитета по отношению к России и Украине, добиваться возобновления переговоров и мирного решения проблемы.

Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта и провел в России три дня. На Западе этот визит восприняли негативно, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такую реакцию ожидаемой.