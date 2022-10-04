Гуманитарная катастрофа на Украине начнется с наступлением холодов | 360°

Мир 04 октября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber Украину ждет гуманитарный кризис. Зеленский спустил все деньги на оружие, забыв о людях Политолог Дудчак предрек Украине тяжелое время после наступления холодов Freepik.com

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Режим Владимира Зеленского более полугода игнорировал потребности социальной сферы Украины. Все средства, поступающие с Запада, уходили на покупку современных вооружений, а теперь страну ждет жестокий продовольственный кризис и гуманитарная катастрофа. Иностранные лидеры тем временем не торопятся помогать Киеву.

Все на оружие

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Проукраинские Telegram-каналы «Резидент» и «Легитимный» сообщили со ссылкой на собственные источники, что все деньги, которые поступали на Украину от западных стран, а также из различных фондов и организаций, ушли на закупку вооружения для ВСУ.

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«Буквально все потрачено на оружие. Накупили, обучили и теперь бросили всех в срочное наступление», — написал «Легитимный».

Причем сделки проводили по завышенным ценам, нередко при участии представителей черного рынка. Действия киевских властей назвали «стратегией ва-банк», которая может провалиться, если специальная военная операция России еще больше затянется.

На нужды населения Киев не выделял средства ни из той помощи, что направил Запад, ни из доходов самой Украины. Такая беспечность властей с высокой вероятностью приведет к гуманитарной катастрофе в стране — это признают даже проукраинские каналы.

«Офис президента не тратил деньги на гражданский сектор, не обезопасил население от грядущего голода, инфляции, разрухи в секторе ЖКХ или повышения социальных стандартов», — говорится в публикации «Легитимного».

При этом западные партнеры не спешат помогать исправить ситуацию. Проукраинский канал «Зе Рада» подчеркнул, что уже сейчас те, кто выделял Киеву средства, требуют информации о расходах, а новые финансовые вливания приостановлены.

«Без финансовой помощи извне стабилизировать экономику у власти не получается и не получится. <…> Цены растут, а гривна в обменниках держится только на добром слове договоренностей игроков финансового рынка. И если финансовая помощь от Запада продолжит тенденцию к снижению, ситуация будет только усугубляться. Доллар по 90 гривен — это не фантастика, а возможные реалии завтрашнего дня», — отметили авторы поста.

Гуманитарная катастрофа

Киев не готовится к зиме не только в плане электроэнергии и продовольствия, добавил «Легитимный». Проблемой для населения могут стать снегопады, которые парализуют страну.

«Морозы будут провоцировать прорывы отопительных коммуникаций, обледенение электропроводов и опор. Правительство вообще никак не готовит гражданский сектор, считая, что это не важно. Люди будут фактически брошены на самовыживание», — сказано в публикации.

Украинский экономист, политолог Александр Дудчак заявил «360», что способов заработать самостоятельно на нужды социального сектора у Украины не осталось, поскольку она утратила самостоятельность.

Украина поддерживается на плаву искусственно, это действительно фикция: там нет государства, оно полностью на внешнем обеспечении и внешнем управлении. <…> Если у их Карабаса-Барабаса в этом театре будет желание какую-то ниточку отрезать, все рухнет. Александр Дудчак.

Население же интересует западных кукловодов Зеленского только как ресурс для продолжения вооруженного противостояния. О благополучии людей никто не думает.

Более того, по словам Дудчака, власти нередко пытаются создать иллюзию, что в социальной сфере происходят изменения к лучшему, чтобы подконтрольные СМИ написали, например, о повышении зарплат бюджетникам, несмотря на тяжелую ситуацию. В реальности дела обстоят иначе.

«Допустим, повысили они зарплаты врачам и моментально после этого говорят: „Кто был на полной ставке, идет на 0,85 ставки и один выходной в неделю — за свой счет“. Так было несколько месяцев. Они также убрали все доплаты за выслугу лет, за научные степени и звания и прочее», — рассказал политолог.

Помощи ждать неоткуда

Внутри Украины некому указать на существующие проблемы и вынудить правительство обратить на них внимание, уверен Дудчак: все общественно-политическое поле страны зачищено — не осталось ни прессы, высказывающей альтернативные мнения, ни политиков.

Эксперт объяснил, что киевские власти начали активно арестовывать и заводить уголовные дела против таких «инакомыслящих» с началом СВО, в том числе это коснулось тех, кто выступал на российских телеканалах, участвовал в круглых столах и конференциях. Остальные бежали из страны, чтобы не подвергнуться преследованиям.

У самого Запада ресурсов тоже остается все меньше: Европа переживает серьезный энергетический кризис и дошла до того, что просит своих жителей меньше топить квартиры и реже мыться.

«Мы все ждем наступления холодов, декабря. В Штатах состояние экономики покруче, чем в 2008 году в преддверии кризиса, хуже, чем в период Великой депрессии. И очень интересно, как европейские страны будут продолжать поддерживать Украину, учитывая, что бизнес вывозят в США. Так что Европа тоже уходит под лед», — заключил Дудчак.

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