Власти Бельгии перестанут давать электричество на трассах в рамках борьбы с кризисом | 360°

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Власти Бельгии перестанут давать электричество на трассах в рамках борьбы с кризисом

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Власти Валлонского региона Бельгии приняли решение отключать освещение на трассах после 22:00 (23:00 по Москве). Подобной мерой политики планируют бороться с энергетическим кризисом, который охватил Европу. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на заявление регионального правительства.

При этом власти подчеркнули, что планируют сохранить освещение на опасных территориях, в частности, на съездах. Ежегодно они планируют сохранять 400 тысяч евро в год.

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«В контексте экономического кризиса эта мера преследует снижение потребления электроэнергии в Валлонском регионе с одной стороны, с другой — снизит затраты госсектора на электроэнергию», — сказано в заявлении.

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Электричество

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