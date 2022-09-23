Перенос производства из Германии на фоне газового кризиса допустили в Volkswagen | 360°

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Перенос производства из Германии на фоне газового кризиса допустили в Volkswagen

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Немецкий автомобилестроитель Volkswagen из-за нехватки газа может перенести свое производства из Германии и восточноевропейских стран. Об этом написали «Известия».

Отмечается, что перенос производства обусловлен тем, что крупные заводы Volkswagen находятся в Словакии и Чехии, которые входят в число стран Европы, наиболее зависимых от голубого топлива из России.

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«В качестве альтернатив на среднесрочную перспективу мы думаем о большей локализации операций, релокации производственных мощностей или технических вариантах, которые уже стали обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводниковых компонентов и других сложностей в цепочках поставок», — отметил директора по закупкам Volkswagen Гэн У.

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