Энергетический кризис в Европе: последствия | 360°

Мир 29 сентября 2022, 21:39 Поделиться Telegram

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Viber Начало конца для Европы. Энергетический кризис лишит ее интернета и мобильной связи Экономист Александр Разуваев: европейские экономики могут рухнуть как карточный домик Источник фото: РИА «Новости»

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Европейцы еще весной ощутили последствия энергетического кризиса на себе. Они жалуются на высокие цены на электроэнергию, отопление и продукты. Уровень жизни также стремится вниз. Европейцы могут столкнуться не только с новыми ценниками в магазинах, но и с отключением мобильной связи и перебоями в работе интернета. По мнению специалистов, Евросоюз начнет еще больше сокращать промышленность, чтобы преодолеть энергетический кризис.

Неочевидные последствия

Странам Европы грозит отключение мобильной связи на фоне энергетического кризиса. По данным агентства Reuters, зимой телефоны могут отключиться, если ограничение потребления энергии затронет мобильные сети по всему региону, писало РИА «Новости».

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Операторы связи работают с европейскими властями, чтобы смягчить возможные последствия. В Европе недостаточно резервных систем для того, чтобы справиться с массовым отключением электроэнергии.

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Источник фото: unsplash

По словам президента Французской федерации операторов связи Лизы Беллуло, в стране мало инвестировали в сферу хранения энергии. В результате Париж не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны. А в некоторых частях страны жители могут столкнуться с отключением электричества.

Пояса затянули не только простые жители, но и европейская промышленность. Предприятия, которые создают удобрения, бумагу и металлы вынуждены экономить, писало издание The New York Times.

Из-за кризиса пострадал самая крупная металлургическая компания в Европе Arcelor Mittal. Ей пришлось сократить на треть свое производство.

Деиндустриализация Европы

Не только мобильная связь, но и интернет могут начать работать с перебоями в Европе. Экономист Александр Разуваев объяснил, что без него платежные системы могут работать со сбоями.

«В итоге некоторые страны, например Италия и Испания захотят выйти из зоны евро и вернуться к своим национальным валютам <…> Европейские экономики, особенно самые слабые, могут рухнуть как карточный домик», — рассказал Разуваев.

Энергетический кризис ударит по финансовой сфере Европы и с другой стороны. Экономист и политический аналитик Валерий Корнеев объяснил «360», что банковские организации смогут какое-то время протянуть на системах бесперебойного питания, но долго это не продлится.

«Банки не рассчитывают, что могут несколько часов находиться без питания. Банковские системы придется постоянно и долго чинить. А если такие сбои будут происходить постоянно, то вся финансовая система столкнется с проблемами. Такой же исход может ждать систему государственного обслуживания», — рассказал Корнеев.

Источник фото: unsplash

Специалист также напомнил, что в Европе многие жители пользуются электромобилями, но теперь они не смогут их зарядить из-за ограничений в потреблении электроэнергии. Единственный способ преодолеть энергетический кризис — еще больше сокращать промышленное производство.

«Для того, чтобы обеспечить бытовые потребности, европейцы будут сокращать промышленность. Она и так начинает переезжать в США. Деиндустриализация Европы происходит на наших глазах», — заключил специалист.

По словам Корнеева, энергетический кризис может перекинуться и на страны третьего мира. Но их промышленность не пострадает так же сильно, как и в европейских странах. Вместо этого они столкнутся с физическим голодом.

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