Эксклюзив 03 марта 2023, 15:00 «Миротворец» назначил новую жертву. Как скандальный сайт помогает СБУ Политолог Мезюхо заявил, что Западу выгодно существование сайта «Миротворец» Викимедиа

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Украинский «Миротворец» включил в свои «расстрельные списки» журналиста телеканала NBC за сюжет о Крыме. Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо, сам находящийся в базе экстремистского сайта, рассказал «360», что существование этой интернет-площадки невозможно без поддержки властей Украины.

Далее — прямая речь.

Экстремистский госсайт

Очевидно, что за «Миротворцем» стоит украинское государство и лица, аффилированные государством. В свое время Антон Геращенко в бытность первым заместителем тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не стеснялся и не чурался связи с экстремистским сайтом.

Такой интернет-площадка в принципе не может существовать без поддержки властей, его существование — прогосударственная позиция. При этом «Миротворец» нарушает законы Украины о распространении персональных данных и в части призывов к экстремизму.

Инициаторы «Миротворца» должны быть арестованы и переданы суду, это очевидно.

Помощник СБУ

За все годы существования сайта, с момента его создания в 2014 году, ни одно государственное учреждение и ведомство, наделенное надзорными функциями, не стало проводить расследования против «Миротворца».

Этот сайт делает то, чего не может сделать Служба безопасности Украины. Зачастую сотрудники украинских спецслужб апеллируют к базе «Миротворца». Не секрет, что по его базе украинские пограничники нередко проверяют людей, пересекающих кордоны.

СБУ пока не внесла съемочную группу американского телеканала, посетившего Крым, в какой-то особый список. Но предвестником этого вполне можно считать появление в базе «Миротворца» данных их корреспондента.

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Западу выгоден «Миротворец»

Уже почти девять лет ведут «списки смерти». Люди гибнут не только на Украине: Дарья Дугина тоже была внесена в «Миротворец», ее убили на территории России. Еще тысячи общественно активных граждан Российской Федерации внесены в этот сайт.

Западу выгодно существование «Миротворца», потому что он направляет свои потоки гнева на россиян, а также на украинцев, которые с симпатией относится к России. Поэтому США и другие страны будут делать вид, что это внутренние дела Украины.