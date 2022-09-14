Путин назвал убийство Дугиной примером террора украинских нацистов | 360°

Власть 14 сентября 2022, 21:09 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал убийство Дугиной примером террора украинских нацистов Путин на переговорах с Гутерришем назвал убийство Дугиной террором украинских нацистов РИА «Ноовсти»

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Противники и критики властей Украины становятся жертвами террористических атак со стороны нацистских формирований. Президент России президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем напомнил о жестоком и подлом убийстве журналистки Дарьи Дугиной, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава международной организации осудил это преступление и подчеркнул, что оправдания для причастных к убийству молодой девушки быть не может.

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Ранее ООН призвала провести тщательное расследование и выяснить все обстоятельства и факты, которые привели к убийству Дарьи Дугиной. С таким заявлением после гибели российской журналистки выступил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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Дарья Дугина погибла при взрыве внедорожника вечером 20 августа на подмосковной трассе. По данным ФСБ, организацией теракта занималась украинка Наталья Вовк. После убийства журналистки подозреваемая выехала из России в Эстонию.

В спецслужбах отметили, что Вовк помогал с покушением украинский диверсант Богдан Цыганенко. Он обеспечил соперницу поддельными автомобильными номерами, раздобыл казахстанский паспорт и участвовал в сборе самодельной бомбы.

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