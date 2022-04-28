Захарова не исключила участия Госдепа в создании сайта «Миротворец»

Скандальный украинский сайт «Миротворец» мог быть создан при участии Государственного департамента США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Может, он был создан при участии Госдепа, руками ответственных структур на Украине», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что на этом ресурсе выкладываются персональные данные общественных деятелей, политиков и журналистов, которые чем-то не понравились украинской власти и ее американским кураторам.

Активисты создали сайт «Миротворец» в 2014 году, на нем публикуется информация о лицах, которые, по мнению авторов, причастны к нарушению государственной целостности Украины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял о намерении потребовать от ЮНИСЕФ отреагировать на размещение на «Миротворце» данных о несовершеннолетних детях.

Осенью 2021 года на сайте опубликовали информацию о 13-летней девочке, которая якобы занималась антиукраинской деятельностью.