Эксклюзив 21 апреля 2023, 12:02 Европа начала отказываться от дешевого зерна с Украины. Ради кого пострадали польские фермеры Экономист Дудчак: зерно с Украины уничтожило сельское хозяйство Польши ради выгоды США РИА «Новости»

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Польские фермеры пожаловались на убытки из-за ввоза дешевого технического зерна с Украины. Правительство слишком поздно запретило его импорт. Экономист, политолог Александр Дудчак объяснил «360» возникновение проблемы большой коррупционной схемой в Европе и выгодой США.

Михал Кошарек из Сендзивоева, как и многие другие европейские сельхозпроизводители, из-за потока зерна с Украины не смог продать сотни тонн продукции. Осознав масштабы проблемы, власти Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии запретили его импорт. Александр Дудчак подтвердил, что местные фермеры попали в неприятную ситуацию.

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«Сложилась она из-за того, что, судя по всему, в коррупционных схемах участвуют и европейские чиновники, и польские. Все-таки кто же понимал последствия, но закупил для Польши объемы зерна на Украине», — сказал экономист.

Примерно две трети всего объема украинского зерна купили за полцены, 10% всего объема — от 50 до 100 долларов за тонну. Самое дорогое оценили в 350 долларов за тонну. Александр Дудчак заявил, что выгоду от продажи получили не беднейшие страны, которым досталось всего 2,6% всего объема, и не украинцы, а посредники.

Экономист предупредил, что проблема дешевого украинского зерна скажется не только на экономике Польши, а станет очередным ударом для всего Евросоюза. Он предположил, что в коррупционных схемах могли участвовать США.

«Как сейчас американцы предлагают свой газ в Европе в несколько раз дороже, так станут предлагать еще зерно и, может быть, удобрение», — заявил Александр Дудчак.

Европе, по мнению экономиста, успешно навязали участие в антироссийских санкциях, из-за чего выросли цены на энергоносители, пострадала и потеряла конкурентоспособность европейская промышленность. Теперь они решили ударить по сельскому хозяйству. Евросоюз, по оценкам Александра Дудчака, не сможет компенсировать все убытки, некоторые хозяйства разорятся и подорожает продукция. Тогда США предложат свое зерно.