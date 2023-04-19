Мир 19 апреля 2023, 17:50 Румыния начнет проверять всю сельхозпродукцию из Украины Таможня Румынии будет проверять агропродукцию из Украины из-за угрозы ввоза пестицидов Unsplash

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Румынские таможенники начнут проверять всю ввозимую в страну из Украины сельскохозяйственную продукцию, сообщили в Минсельхозе республики. Решение приняли после того, как в украинских агропродовольственных товарах обнаружили превышение уровня пестицидов.

Глава Минсельхоза Румынии Петре Дая провел онлайн-переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским.

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«Украинскому министру сообщили, что с сегодняшнего дня Румыния устанавливает контроль непосредственно на таможне для всех агропродовольственных товаров, поступающих из Украины», — рассказали в министерстве сельского хозяйства.

Специалисты будут отбирать пробы для качественного определения товаров на соответствие требованиям европейского законодательства. В Минсельхозе добавили, что решение приняли с учетом того, что ранее в украинской продукции обнаружили превышение допустимого содержания пестицидов.

Днем 17 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что в привезенной из Украины кукурузе обнаружили токсины и ГМО. По его словам, это стало следствием применения украинскими аграриями запрещенных в ЕС методов выращивания растений.