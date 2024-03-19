Эксклюзив 19 марта 2024, 22:15 Язык и мова: почему никак не успокоятся? Писатель Беседин назвал русский язык козырем в политических интригах на Украине РИА «Новости»

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Русский язык давно стал инструментом политической борьбы и настоящим козырем в интригах на Украине. За него «взялись» с самого начала независимости республики, и представители властей каждый раз обещали защищать его, однако все закончилось расколом в обществе. Недавно на развитие украинского языка пообещали выделить около 200 миллионов долларов. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал, что таким образом руководство страны продолжает ее уничтожение по языковому признаку.

Далее — его прямая речь.

«Эта музыка будет вечной», — пел Вячеслав Бутусов на стихи Ильи Кормильцева. Каждый раз вспоминаю эти строчки, когда в том или ином месте мурыжат (иначе не скажешь) одну и ту же тему. На Украине — это, ясное дело, языковой вопрос.

Вот и свежая новость подоспела: на развитие украинского языка государство до 2030 года выделит более восьми миллиардов гривен. Это примерно 200 миллионов долларов. Неплохо так, да? Вспоминается классическое: «Пилите, Шура, пилите! Они золотые!..»

Ясное дело, что подается это все под националистическим соусом — подавить русский язык, который, как сообщают в Киеве, российская власть использует «для экспансии». Вообще каждый раз, когда слышишь нечто подобное, то тянешься к пистолету. Хотя бы потому, что российская власть за 30 лет украинской независимости не особо-то и думала о судьбе русского языка.

Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины. / РИА «Новости»

Вообще тому, языку в смысле, несоменно, досталось. Язык и религия — две основы любой формации; то, что способно создать, по выражению Достоевского, «государство в государстве». Оттого власть — особенно, если это глуповатая или нанятая внешними кураторами власть — начинает давить и душить язык и религию в первую очередь.

Так что за русский язык Киев принялся в первые же дни независимости. И делали это не пресловутые бандеровцы красно-черных расцветок, а вполне себе солидные господа в галстуках и пиджаках. Следом появлялись другие господа и заявляли, что они — выбери, выбери их! — обязательно защитят русский язык от любых поползновений. Надо только «правильно» проголосовать. И…

Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины. / РИА «Новости»

Да, новые приходили, но не спешили исправлять ситуацию с русским языком на Украине. А почему? Да потому что русский язык — лучший инструмент, козырь в политических интригах. Собственно, долгое время люди на Украине голосовали не за политические программы, а именно по языковому признаку.

Привело это к логичному итогу — к расколу в стране и в дальнейшем к гражданской войне. Могло ли быть иначе? Когда новая власть — та, что пришла после Евромайдана — заявила сразу же после госпереворота: примем закон о запрете русского языка. Ну, не идиоты? Более того, они продолжили в том же идиотическом фашистском духе и дальше. До полной аннигиляции.

Новая инициатива — 200 миллионов долларов за шесть лет — это продолжение безумной политики уничтожения страны и народа Украины по языковому признаку, шизофреническая атака на то, что защищать нужно. Очевидно, что украинской власти плевать, к какому итогу это приведет. Тем более, когда от страны остались уже практически руины.

И опять же, понятно, что эти басни о развитии украинского языка за 200 лямов за шесть лет — это великолепный способ распилить бабло. Однако не настолько же явно? И хоть чему-то за эти десятки лет украинская власть должна была научиться? Но нет. Ничему не учится, а платят за это простые украинцы.

Что же касается самого украинского языка, то для начала хорошо бы понять и зафиксировать его стандарты. Тогда, глядишь, и появится этот самый подлинный украинский язык.