Мир 20 декабря 2023, 15:47 Постпред Украины в ООН побоялся говорить на русском языке Заболоцкая: постпред Украины в ООН не стал говорить на русском, боясь репрессий Lev Radin / Global Look Press

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Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отказался выступать на русском языке, испугавшись репрессий. Об этом заявила на заседании Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя России при организации Мария Заболоцкая, ее процитировали «Известия».

Во время выступления Кислица призывал голосовать за проект резолюции о правах человека на территориях, которые Украина считает «временно оккупированными». Агитацию украинский дипломат вел на испанском языке.

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После Кислицы выступала Заболоцкая, заявившая о необъяснимой жестокости киевского режима по отношению к своим согражданам. Дипломат назвала современную идеологию Украины замешанной на ненависти и расизме, а целью страны — уничтожение всего русского на Украине и притеснение русскоязычного населения.

«Пример тому: представитель Украины готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского», — обратила внимание зампостпреда России в ООН.

По ее словам, Кислица не стал говорить по-русски, поскольку испугался репрессий со стороны собственного правительства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский дерусифицировался на фоне гонений на русский язык в его стране. Дипломат напомнила, что во время предвыборной кампании 2019 года украинский лидер выступал за двуязычие.