Мир 10 января 2024, 06:17 Украинцы стали чаще жаловаться на русский язык «Страна.ua»: число жалоб на русский язык на Украине возросло на 30% РИА «Новости»

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На Украине возросло количество жалоб на использование русского языка. Чаще всего доносы посвящались работе сферы обслуживания, сообщило издание «Страна.ua».

Статистику опубликовал офис уполномоченного по защите государственного языка, который принимал жалобы. В 2023 году украинцы подали 3692 обращения, что на 30% больше показателей предыдущего года.

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Больше всего недовольства употреблением русского языка вместо украинского исходило из Киева — 1345 обращений. На втором месте Харьковская область, на третьем — Одесская, откуда поступили 516 и 486 доносов. В Днепропетровской области написали 316 жалоб, Киевской — 153. Меньше сотни заявлений прислали из Запорожской, Львовской, Полтавской и Николаевской областей.

Почти в половине случаев жаловались на употребление русского языка в сфере обслуживания. Кроме того, людям не понравилось отсутствие украинской версии некоторых сайтов и тот факт, что учителя говорили по-русски.

Закон об обеспечении украинского языка как государственного на Украине приняли в 2019 году. С тех пор в стране прогремели крупные скандалы. За использование русского в соцсетях оштрафовали главу Харьковской горадминистрации Игоря Терехова.