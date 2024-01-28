Мир 28 января 2024, 06:02 Украинский политик пожаловался на русскоговорящих «диверсантов» во Львове Экс-депутат Рады Фарион пожаловалась на русскоговорящих людей во Львове Freepik

Читать 360tv в

Бывший депутат Рады Ирина Фарион пожаловалась на большое количество русскоговорящих людей во Львове. Об этом она рассказала в беседе с изданием PAI.

«Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — заявила Фарион.

Реклама

Политик выразила мнение, что «русскоговорящего населения» на Украине не должно быть, потому что Конституционный суд страны не признает таких людей как отдельную юридическую категорию.

Ранее депутат Рады от «Европейской солидарности» София Федина заявила, что на Украине не могут запретить жителям смотреть российский контент в интернете. Люди спокойно обойдут ограничения, если включат VPN. Также парламентария возмутило поведение подростков, которые специально смотрят контент из России в качестве «протеста». Политик рассказала, как однажды увидела двух девушек во Львове, которые использовали соцсеть «Вконтакте», запрещенную на территории Украины.