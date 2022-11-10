Эксклюзив 10 ноября 2022, 11:45 Изменения неизбежны. Европа превратится в колонию США и зачахнет либо падет жертвой раскола Публицист Новоселов: ЕС превратится в колонию США и зачахнет либо падет жертвой раскола Флаг ЕС / РИА «Новости»

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Немецкое правительство продолжает следовать указаниям вашингтонского обкома по поводу украинского конфликта и отношений с Россией, однако настроения общества в Германии постепенно меняются. Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

В ФРГ прошел целый ряд митингов против антироссийских санкций ЕС, в том числе массовая демонстрация в Дрездене 30 октября. Тысячи немцев не хотят голодать или мерзнуть зимой ради президента Украины Владимира Зеленского и конфликта, спровоцированного и развязанного США, Европой и НАТО.

Германия и Европа столкнулись с беспрецедентными экономическими трудностями, и есть некоторый шанс, что правительства европейских стран начнут прислушиваться к голосу разума и общественному мнению.

Акция протеста в Дрездене / Twitter

После атаки на «Северный поток», организованной США и Великобританией, немецкий канцлер начал действовать наперекор Джо Байдену. Хотя Олаф Шольц еще слишком сильно боится Вашингтон, чтобы пойти на мир с Москвой, он открыто бросил вызов американской администрации своей поездкой в Китай.

Раскрытие истинных виновников атаки на «Северный поток» принесло благоприятные последствия для России и Китая, несмотря на финансовый ущерб. Французский президент Эммануэль Макрон открыто высказался против того, чтобы платить Соединенным Штатам 1320 долларов за тот же газ, который Россия поставляла за 300 долларов. А Шольц наконец согласился продать китайской компании 25-процентную долю в порту Гамбурга.

Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции / РИА «Новости»

Шольц буквально пошел наперекор советам госсекретаря США Энтони Блинкена и собственного министра Роберта Хабека и поехал в Китай, несмотря на их увещевания не делать этого. С ним поехали и представители немецкого бизнеса, причем канцлер также отклонил предложение Макрона поехать вместе и говорить с Пекином от лица всей Европы.

Хотя Шольца не очень хорошо приняли в Китае, не стоит умалять значение визита. Он лично попросил Си Цзиньпина позвонить Владимиру Путину и попробовать договориться о прекращении огня на Украине.

Олаф Шольц / РИА «Новости»

Это может показаться обычным, но на самом деле получается, что европейский лидер поехал в Пекин просить китайского лидера помочь договориться о мирном урегулировании, полностью проигнорировав пожелания США. С точки зрения Китая это огромная потеря лица для Вашингтона и признание роли Пекина в современном мире.

Итак, хотя ЕС пока не поворачивается в сторону России, есть шанс, что он отвернется от США в пользу сотрудничества с БРИКС и странами Евразии. Альтернативой станет превращение стран Европы в экономических рабов американских нефтегазовых компаний.

Мир стоит на пороге радикальных изменений. Может, несмотря на продолжающуюся антироссийскую риторику, европейские лидеры все же увидят, какой вариант будет лучше для них. Экономическое рабство с Америкой либо процветание и взаимовыгодное сотрудничество с Россией и Китаем?

Казалось бы, тут даже выбирать нечего, но такие настроения еще не стали преобладающими во всей Европе. Многие страны пока твердо настроены против любых компромиссов с Москвой и безоговорочно поддерживают Вашингтон.

Митинг против антироссйиских санкций в Австрии / РИА «Новости»

Однако если Германия и Франция начали сомневаться в своей лояльности к Штатам, изменения неизбежны.

Мир меняется, и Европейский союз, который мы знаем, в любом случае изменится: или превратится в колонию США и зачахнет, или падет жертвой раскола. Причем такие перемены могут произойти намного раньше, чем кто-либо ожидает.