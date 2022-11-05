Визит Шольца в КНР показал, что Европа стала просто колонией США | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 10:12 Визит Шольца в КНР показал, что Европа стала просто колонией США «Голос Мордора»: по прихоти США ФРГ рассорилась с Россией, КНР и потеряла позиции в Европе РИА "Новости"

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Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай и то, как его там встретили, показал всем, что Европа превратилась в американскую колонию и не имеет больше собственного голоса и какого-либо политического веса. О том, как ФРГ движется к своему краху, «360» рассказал Telegram-канал «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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О современных американских колониях

Товарищ Си по итогам визита канцлера ФРГ Олафа Шольца: «Надеюсь, что Европа будет стабильной и процветающей, сохраняя существующую линию в развитии отношений с Китаем. Нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне». Очень тонко, в традиционной китайской манере, Си Цзиньпин назвал Германию и другие европейские страны колониями США. И пусть герр Шольц не обижается, ибо зачем обижаться на правду?

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Европа идет на поклон

Да и вообще неясно, зачем Шольц ездил в Китай. Понятно, что пытался уговорить товарища Си как-то повлиять на Путина, и понятно, что это дело безнадежное. И даже если рассматривать китайцев как тех людей, которых можно чем-то подкупить (что совершенно не так), — Германии, да и остальной Европе, совершенно нечего предложить Китаю. Кстати, тут стоит заметить, что уже сейчас часть немецкого бизнеса рассматривает Китай как одну из площадок для своих производств, так как в Германии непосильные тарифы на газ и электроэнергию. По сути, какие-то технологии сами идут в Китай и товарищу Си для этого даже не надо ничего делать.

Передача эстафеты

Китай уже не рассматривает Германию как серьезного мирового игрока, и Германия сама сделала все, чтобы было именно так. Германия полностью подчинилась США, несмотря на то что это означает огромные проблемы для экономики страны и новые прибыли для США. Тут все очевидно, но только не правящей в Германии «светофорной коалиции». А перед самым визитом Шольца в Китай появились новости о том, что США требуют от Европы, и от Германии в частности, ввести жесткие санкции против Китая. И если эти санкции будут введены, это будет контрольным выстрелом в голову немецкой индустрии.

«Два часа с китайским диктатором»

США смогли поссорить Германию с Россией и теперь осталось поссорить с Китаем. И это не сверхзадача, учитывая, что Шольц послушно выполняет все распоряжения вашингтонского обкома. В этих условиях визит Шольца в Китай выглядел даже несколько нелепо. А о его результатах мы узнаем чуть позже, когда Германия начнет ужесточать свою риторику в отношении Тайваня и других китайских проблем. А сам Олаф Шольц из-за визита в Китай попал под сильную критику со стороны немецких СМИ. В Bild даже написали, что Олаф 23 часа провел в пути, чтобы два часа поговорить с «китайским диктатором». Попытку Шольца показать себя как мирового лидера высмеяли даже собственные подконтрольные СМИ.