Эксклюзив 09 ноября 2022, 19:03 Американские нефтегазовые компании уверовали в победу России Публицист Новоселов: американские нефтегазовые компании уверовали в победу России в СВО РИА «Новости»

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Американские нефтегазовые компании объявили о превосходных финансовых результатах за этот год и анонсировали планы по наращиванию производства сжиженного природного газа. О том, как США собираются наживаться на Европе, публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Восстановление нефтегазовой отрасли США в основном произошло благодаря санкциям против России, в результате которых российские поставки энергоресурсов в Европу сократились и были частично замещены поставками из Соединенных Штатов.

Похоже, американские нефтяные компании не особо обеспокоены поддержанием низких цен на топливо в своей же стране, а намереваются вместо этого обеспечить себе сверхприбыли на долгую перспективу.

Учитывая невероятные прибыли от экспорта СПГ в Европу, эти компании решили инвестировать часть своей выручки в строительство новых заводов СПГ в Техасе и других штатах специально для поставок на европейский рынок. Ожидаемый объем производства этих заводов будет достаточным, чтобы полностью заместить поставки российского газа в Европу.

Здесь и начинается самое интересное. Эти заводы СПГ не вырастут из земли как грибы, они будут запущены в эксплуатацию через 5-10 лет, а деньги на них уже выделили. Следовательно, американские нефтегазовые компании абсолютно уверены, что в среднесрочной перспективе Европа не вернется к поставкам из России.

Что же такого знают американские нефтяники, чего не знает широкая общественность? Похоже, они ожидают растягивания украинского конфликта на долгие годы или победы России и сохранения антироссийских санкций.

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В любом случае они не ожидают победы Украины либо любого другого результата, который устроит коллективный Запад в такой степени, чтобы снять санкции против Москвы. Приятно осознавать, что планы по превращению России в ресурсную колонию уже не рассматривают как реальные.

Почему это важно? Потому что американские нефтегазовые компании традиционно были связаны с Республиканской партией, которая одерживает победу на выборах в конгресс и имеет хорошие шансы на победу на президентских выборах через два года.

Что до Европы, то американцы выглядят абсолютно уверенными в том, что европейцы у них купят все предложенное. Это действительно так, поскольку у Европы нет особых вариантов выбора, кроме выбора между США и Россией.

Сценарий, на который рассчитывают американские нефтяники, подразумевает, что Европа будет покупать американский СПГ, европейская промышленность потеряет все свои преимущества и не сможет конкурировать с американской, а страны будут зависеть от доброй воли США каждую зиму.

Европейцы разрушили энергетические связи с Россией, утверждая, что та может использовать энергетическую зависимость Европы как оружие и способ влияния на решения европейцев.

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Однако европейских политиков совершенно не беспокоит, что, отказываясь от связей с Россией, они попадают в гораздо большую зависимость от США и будут платить за нее гораздо больше.

Встает вопрос: получится ли у политиков убедить население в правильности сделанного выбора, или нас все-таки ждут изменения?