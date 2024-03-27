Эксклюзив 27 марта 2024, 14:09 Испытание на прочность. Враги начали давить на Сербию Политолог Гуреев: Сербию пытаются задавить экономически Сербы на памятном мероприятии, посвященном 25-летней годовщине бомбардировок НАТО / Shi Zhongyu / XinHua / Global Look Press

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Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что в ближайшие двое суток страна столкнется с угрозой своим национальным интересам, но не раскрыл подробностей. Географически республика находится в окружении противников, однако связи с Россией нарушить у них все равно не получится, выразил уверенность политолог Данила Гуреев.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Последние слова Вучича кажутся всем немного странными. Он не ответил на вопросы, а лишь создал новые.

Сербский лидер буквально заявил о том, что у него есть секрет, но рассказать его он не хочет. Однако думаю, что с течением небольшого количества времени завеса тайны приоткроется.

Невыгодная география

Мы можем предположить, о чем говорил лидер республики и с какими трудностями Сербия может столкнуться. Начнем с того, что у Сербии не самое выгодное географическое положение.

Страна находится в определенном окружении врагов и — тут не будем преувеличивать — государств, которые ее ненавидят.

С конфликта в Югославии прошло более 20 лет, но осадок остался, ничего не забыто. Хорватия к сербам относится не очень хорошо, как и Босния и Герцеговина. Но Сербия отвечает им тем же самым.

Вучич на памятном мероприятии, посвященном 25-летней годовщине бомбардировок НАТО / Predrag Milosavljevic / XinHua / Global Look Press

Сербов попытаются задавить экономически

Геополитически у Сербии тоже все не очень радужно, она не член НАТО и Евросоюза. Экономическая ситуация ровно такая же: сербы не находятся в ЕС. Страны вокруг нее не самые богатые, но они в едином экономическом пространстве.

Сербов попытаются экономически задавить, это маленькое государство без большого населения и мощного ВПК. Россия выйдет из серьезного экономического кризиса, а вот с Сербией вопрос другой. Совокупность факторов говорит, что у этой республики дела идут не очень хорошо.

Вышеописанное положение у Сербии было всю ее историю. Но, будем откровенны, она всегда выходила из ситуации с высоко поднятой головой.

Чего стоит ожидать

Первый вариант такой, что Вучич, ввиду активизации радикальных исламских группировок по всему миру, просто предупреждает, что Сербия не станет исключением из правил и спецслужбам нужно приготовиться. Но я слабо в это верю: страна никогда не была объектом для подобных атак.

Тут предпочтительнее второй вариант, который заключается в том, что на Сербию начинают давить экономически

Сербия не может отвернуться от России, но и экономического краха тоже не хочет. Скорее всего, об этом Вучич и говорит.

Vedat Xhymshiti / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Самые близкие союзники

Если не брать в расчет белорусов, сербы, наверное, самые наши близкие союзники в геополитическом смысле. Мы очень похожи: у нас одна религия, язык не очень отличается. Сербия из стран Восточной Европы едва ли не единственная, с которой мы в обеих мировых войнах были на одной стороне.

Ни болгары, ни румыны не были нашими союзниками. Уверен, мы Сербию не бросим, но нужно задаться вопросом о возможностях помощи, потому что география решает все.