Мир 27 марта 2024, 04:33 «Последние 48 часов». Вучич заявил об угрозе Сербии Вучич предупредил, что Сербия скоро столкнется с угрозой РИА «Новости»

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Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам в ближайшее время. Об этом на своей странице в Instagram* написал президент страны Александр Вучич.

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республике Сербской», — заявил сербский лидер.

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Вучич добавил, что в ближайшие дни сообщит сербам, с какими вызовами им придется столкнуться, причем им будет как никогда тяжело. При этом он не пояснил, какая именно опасность угрожает стране.

Боснийская радиостанция Radio Sarajevo выдвинула два предположения на эту тему. Первое касается получения Вучичем информации, связанной со вступлением Косово в Совет Европы. Второе касается решения Высокого представителя в Боснии и Герцоговине Кристиана Шмидта о внесении изменений в избирательное законодательство БиГ.

Ранее Россия запросила созыв нового заседания Совета безопасности ООН, посвященного 25-летию натовских бомбардировок Югославии.

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