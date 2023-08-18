18 августа 2023, 16:38
Вучич спрогнозировал попытку изолировать Сербию из-за позиции по санкциям
Вучич: Сербию могут попытаться изолировать из-за позиции по санкциям
Внешнеполитическое давление на Сербию может усилиться, предупредил в эфире РСТ президент страны Александр Вучич. Он не исключил и попыток изоляции республики на международной арене.
В западных СМИ в последние дни появились критические публикации, обратил внимание политик. При этом он выразил недоумение, чем вызвано решение обнародовать такие материалы.
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«Что произошло за эти пять дней, что мы сделали? Ничего», — указал Вучич.
По его оценке, налицо организованная кампания по наращиванию давления на Сербию из-за санкций против России.
Еще сильнее ситуация обострится в конце августа и сентября, однако республика намерена сохранять свою позицию, добавил Вучич.
«Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы», — подчеркнул президент Сербии.
Вучич добавил, что допускает попытки внешнеполитической изоляции властей республики. Разговоры об этом идут уже 10 лет, заметил он.
«[Но] Сербия никогда не будет изолирована», — заключил политик.
Сербия
Санкции
Александр Вучич
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