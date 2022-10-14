В США поднялись ипотечные ставки: последствия для экономики | 360°

Деньги 14 октября 2022, 18:37 Поделиться Telegram

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Viber Крах экономики США и мировой кризис. К чему приведут высокие ипотечные ставки Американист Александр Домрин: крах экономики США приведет к кризису в мире РИА «Новости»

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Ставка по ипотеке в США может достичь 7% годовых и впоследствии вырасти до 8,5%. Причина — в недоступности жилья и низкого спроса на него. Местным властям такая ситуация только на руку: тем самым они «останавливают» инфляцию и пытаются набрать очки перед выборами. Однако в будущем это приведет к краху долларовой империи и кризисам в других странах.

Рекордные ставки

Ипотечные ставки в Соединенных Штатах приблизились к 7% годовых. Сейчас этот показатель на 20 лет составляет 6,92%. В последний раз стоимость займа на жилье находилась на подобном уровне в июле 2002 года и равнялась 6,94%. Всего год назад ставка колебалась в пределах 2,15-3%.

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При этом в США растут уровень занятость людей и заработная плата. Но инфляция, страх перед рецессией и низкая доступность жилья негативно влияют на спрос.

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По данным агентства Bloomberg, 7% — еще не предел, и ипотечные ставки рискуют достичь 8,5%. Покупка домов стала менее реальной, продажи замедлились, а цены снизились.

РИА «Новости»

Попытка исправить ошибки

Ипотечные ставки тесно связаны с упадком экономики в США и высокой инфляцией, которая составляет около 8%. В последний раз американцы сталкивались с таким повышением цен на товары и услуги в 1981 году, когда к власти пришел Рональд Рейган.

Профессор факультета права НИУ ВШЭ, американист Александр Домрин рассказал «360», что одна из возможных причин для высокой инфляции — ошибочный курс демократов на зеленую экономику.

Чтобы снизить показатели инфляции, власти повышают ставки по ипотеке. Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук МГУ Юрий Рогулев объяснил, что Вашингтон добивается своей цели, но вместе с тем экономика замедляется и ей грозит рецессия.

Наступает спад в экономике, деньги становятся более дорогими, а значит, кредиты обходятся дорого для предпринимателя. Соответственно, экономические процессы замедляются Юрий Рогулев

По мнению специалиста, власти будут использовать небольшое снижение инфляции для кампании перед выборами в конгресс. Демократы также выставят снижение цен на топливо как свое достижение, считает Рогулев. Но, по мнению Домрина, они не добьются успеха.

«Через три недели состоятся выборы в конгресс. Демократы поняли, что проиграют и потеряют большинство в палате представителей, а также, вероятнее всего, в сенате. Дальше они будут делать все возможное для победы на выборах в 2024 году», — объяснил он.

РИА «Новости»

Крах Америки

В долгосрочной перспективе высокие ипотечные ставки ударят по Штатам. По словам Домрина, недавнее решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти тоже будет одним из факторов кризиса, который затем распространится на другие государства.

«Если экономика США опустится на дно, волны кризиса пойдут по всей мировой экономике, которая ориентирована на доллар. Рухнут экономическая империя Соединенных Штатов и экономика всего мира», — рассказал профессор.

При этом американские власти понимают риски, и для выхода из экономического кризиса им нужен конфликт на Украине. США выгодно ослабление России и Европы и усиление собственного военно-промышленного комплекса. Вашингтон направит 40 миллиардов долларов режиму Владимира Зеленского, однако он через несколько лет увидит лишь 10% от этой суммы. Все остальное пойдет на американскую экономику, подытожил Домрин.

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