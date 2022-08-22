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    22 августа 2022, 13:49

    США объявят дефолт по внешнему долгу — Патрушев

    Патрушев предупредил, что США объявят дефолт из-за внешнего долга свыше 30 трлн долларов

    Екатерина Виславская

    В будущем США объявят дефолт по внешнему долгу, так как он превысил 30 триллионов долларов. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

    США объявят дефолт по внешнему долгу — Патрушев

    Он принял участие в консультациях высоких представителей России и государств — членов Ассоциации государства Юго-Восточной Азии (АСЕАН), курирующих вопросы безопасности. Мероприятие прошло в формате видеосвязи. Николай Патрушев напомнил, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов и это приведет к серьезным последствиям.

    «В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — сказал секретарь Совбеза.

    Во время пандемии произошла крупнейшая эмиссия, когда США напечатали 5,9 триллиона долларов, а Европа — 2,9 триллиона евро. Поэтому главной причиной резкого роста цен на продовольствие и энергоносители Николай Патрушев назвал «печатный станок» этих стран.

    Экономисты ранее спрогнозировали 45-процентную вероятность рецессии в США в течение года и повышение ключевой ставки до 3,25–3,50%.