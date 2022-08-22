В будущем США объявят дефолт по внешнему долгу, так как он превысил 30 триллионов долларов. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

Он принял участие в консультациях высоких представителей России и государств — членов Ассоциации государства Юго-Восточной Азии (АСЕАН), курирующих вопросы безопасности. Мероприятие прошло в формате видеосвязи. Николай Патрушев напомнил, что госдолг США превысил 30 триллионов долларов и это приведет к серьезным последствиям.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — сказал секретарь Совбеза.

Во время пандемии произошла крупнейшая эмиссия, когда США напечатали 5,9 триллиона долларов, а Европа — 2,9 триллиона евро. Поэтому главной причиной резкого роста цен на продовольствие и энергоносители Николай Патрушев назвал «печатный станок» этих стран.

Экономисты ранее спрогнозировали 45-процентную вероятность рецессии в США в течение года и повышение ключевой ставки до 3,25–3,50%.