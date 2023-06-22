Мир 22 июня 2023, 16:40 Газовый демарш. Отказ Украины от транзита топлива ударит по Европе Экономист Дудчак: Россию не заденет прекращение транзита газа через Украину Freepik

Читать 360tv в

Киев решил не продлевать договор о транзите российского газа в Европу. Это серьезно ударит по украинской экономике: по разным оценкам, только за последние четыре года страна получила от семи до 15 миллиардов долларов. Трудно придется и европейцам, которые сильно измотаны помощью украинским беженцам и ВСУ. А вот Москву этот демарш заденет меньше всего.

Транзит газа по Украине остановят

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна не собирается продлять договор о поставках российского газа в Европу через свои территории. Срок соглашения истекает в конце 2024 года.

Реклама

По словам министра, европейские партнеры Киева в целом готовы к замедлению поставок энергоресурсов, поскольку им уже приходилось приспосабливаться и искать альтернативные источники вроде сжиженного природного газа.

Ранее в Нидерландах закрылось крупнейшее в Европе Гронингенское месторождение газа. Его признали слишком вредным для экосистемы и решили законсервировать. После этого стоимость топлива подскочила до 560 долларов за тысячу кубометров.

Миллиарды не нужны

Последний контракт о продлении транзита российского газа через украинскую территорию «Нафтогаз» и «Газпром» подписали в декабре 2019 года, ровно за сутки до окончания действия предыдущего соглашения.

Договор предусматривал транспортировку топлива с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации еще на 10 лет. В 2020 году через Украину прошло 65 миллиардов кубометров газа, после — по 40 миллиардов кубометров ежегодно.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил тогда в соцсети, что его страна заработает на этой сделке более семи миллиардов долларов США. Однако на тот момент министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сказал прессе, что выручка составит 15 миллиардов долларов.

Примечательно, что первое заявление об отказе продлевать контракт сделало не правительство Украины, а экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс. Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал такое решение украинской стороны «выстрелом в ногу» и отметил, что это будет удар по странам ЕС.

Россия не заметит потери

Экономист и политолог Александр Дудчак отметил в разговоре с «360», что украинские власти, похоже, решили отказаться от договора о транзите российского газа из принципа «Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла».

Они действительно странно себя ведут: получали неплохие деньги за транзит и могли бы получать больше, если бы сами не тормозили. Удивительная ситуация. Нам бы стоило перекрыть поставки самостоятельно. Александр Дудчак

Дудчак уточнил, что подобную меру поддержали бы и сами россияне, ведь таким образом можно было бы снизить объем поступления выручки в бюджет Украины и ограничить доступ недружественным странам к углеводородным ресурсам — пусть покупают дороже.

«Украина сама лишает себя доходов. Хотя о каких доходах может идти речь, если все он все равно проходят мимо носа украинского народа? Все распределяется или в карманы приближенных к этому процессу чиновников или уходит оплату долгов», — напомнил экономист.

Unsplash

По его мнению, для российской стороны отказ Украины от транзита газа не стал неожиданностью — к этому давно были готовы. Сейчас идет более глубокая переработка ресурсов и переориентация на другие рынки.

«Россия в принципе не должна зависеть от валютной выручки и курс рубля не должен зависеть от поступлений евро и долларов за энергорерсурсы. Есть другие возможности, другие принципы. Так что решение украинских политиков не критично и уж точно наносит меньше вреда России, чем Украине», — сказал Дудчак.

Европа идет на поводу у политиков

Страны Европейского союза также получат ощутимый удар при разрыве договора о транзите российского газа. У них уже взлетели в цене энергоносители, напомнил Дудчак. Есть огромные проблемы с химической промышленностью, страдает производство многих товаров, в том числе удобрений.

Потеря определенных объемов российского газа будет неприятна, но европейцы не действуют из соображений «как нам было бы выгодно». Если бы они исходили из интересов собственной экономики и народа, то, наверное, не поддерживали бы Украину. Александр Дудчак

Экономист подчеркнул, что ЕС было бы куда выгоднее сотрудничать с Россией и работать в собственных интересах. Однако в принятии решений у Европы преобладает политическая составляющая, навязанная Соединенными Штатами.

Недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может покрыть 45% финансирования Украины до 2027 года. Дудчак предположил, что оставшиеся 55% киевский режим будет набирать за счет потери населения и снижения уровня жизни украинцев.

«Ничего просто так ниоткуда не берется, чтобы где-то что-то появилось, надо, чтобы где-то что-то убыло. Ну, а фон дер Ляйен — это такой наемный менеджер, поставленный тем же Вашингтоном, который в первую очередь воплощает идеи не в интересах Европейского союза», — подытожил собеседник «360».