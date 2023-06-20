Мир 20 июня 2023, 15:05 Выделить Украине еще 50 млрд евро предложили в Европе Еврокомиссия предложила зарезервировать 50 млрд евро из фондов ЕС для Украины на 4 года Pxhere

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Еврокомиссия выступила с инициативой зарезервировать на нужды Украины 50 миллиардов евро из фондов ЕС на четыре года. Об этом объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщил ТАСС.

«Это создаст уверенность для наших украинских партнеров», — сказала руководитель Еврокомиссии на пресс-конференции.

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Деньги предложили зарезервировать в виде грантов и кредитов. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о финансовой помощи сверх 30 миллиардов евро, которые Европа уже выделила Украине с февраля 2022 года.

Глава ЕК добавила, что деньги не получится направить из нынешнего бюджета ЕС. Она призвала все 27 стран Евросоюза сделать дополнительные взносы.

О намерениях Евросоюза выделить 50 миллиардов евро украинским властям ранее написало Bloomberg. По данным агентства, эти деньги пойдут не на военные нужды, а на покрытие текущих расходов и восстановление инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с главой Еврокомиссии дальнейшую финансовую поддержку его страны, сообщил RT. Кроме того, в беседе с Урсулой фон дер Ляйен он затронул вопрос принятия очередного пакета антироссийских санкций.