Деньги 21 июня 2023, 10:22 Цены на газ в Европе подскочили из-за закрытия крупнейшего месторождения Закрытие месторождения в Гронингене спровоцировало рост цен на газ в Евросоюзе РИА «Новости»

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В Евросоюзе произошел новый скачок цен на газ. Аналитики связали его не только с повышенным потреблением электричества в жару, но и закрытием крупнейшего в Европе Гронингенского месторождения, сообщило РИА «Новости».

Месторождение в нидерландском городе Гронинген наносило ущерб окружающей среде, и к октябрю его решили законсервировать. После того как об этом объявили, стоимость природного газа подскочила до 560 долларов за тысячу кубометров.

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Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что Гронингенское месторождение имело большое значение для внутреннего потребления газа. Его разрабатывали с 1963 года, и теперь страна станет такой же зависимой от импорта, как ее соседи.

«Придется увеличивать закупки в США, Катаре, Нигерии, Азербайджане и других странах», — сказал он.

Скачок цен на газ связали также с жарой и повышенным спросом на электроэнергию, так как европейцы включили кондиционеры, ремонтными работами на предприятиях СПГ и аварией на заводе Hammerfest в Норвегии. Леонид Хазанов спрогнозировал в Евросоюзе новый виток энергетического кризиса.

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин сообщил «Известиям», что после резкого увеличения цены на газ в Европе вернулись к отметке 380 долларов за тысячу кубометров.