Мир 22 июня 2023, 08:48 Украина начала готовиться к прекращению транзита газа из России в Европу с 2025 года Financial Times: Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 2025 года РИА «Новости»

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Украина начала готовиться к прекращению транзита газа из России с 2025 года. Об этом в беседе с Financial Times сообщил министр энергетики республики Герман Галущенко.

Действие контракта на транзит российского газа в Европу заканчивается в конце 2024 года. По словам Галущенко, на фоне того, что продление документа маловероятно, Украина готовит свои системы к сокращению поставок.

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«Я на самом деле не могу представить, как это может быть на двусторонней основе», — добавил украинский министр.

Галущенко добавил, что Европа в целом будет готова к замедлению поставок, поскольку ранее ей уже пришлось приспосабливаться к подобным сокращениям и идти по пути поиска альтернативных источников, в частности, сжиженного природного газа.

При этом собеседник FT не исключил вариант, что Европа может захотеть пересмотра договора от 2019 года. В Еврокомиссии его заявления комментировать не стали.

На долю транзита через Украину приходится 5% импорта газа в Европу, уточнило издание.