Эксклюзив 03 февраля 2023, 15:16 «Гадание на кофейной гуще». Таинственный воздушный шар озадачил американцев Экс-военный Литовкин: появившийся над США воздушный шар рано называть китайским U.S. Air Force

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Американские военные засекли в небе над США таинственный воздушный шар, способный, по некоторым оценкам, собирать разведывательную информацию. Пентагон поспешил сделать вывод, что объект изготовили в Китае, однако эти заявления могут оказаться голословными. Таким мнением с «360» поделился полковник в отставке Виктор Литовкин.

Далее — прямая речь.

Пентагон сам не знает, чей это шар, а лишь предполагает, что он китайский. Предполагать можно все что угодно.

Дело в том, что пока его не приземлят или не собьют, говорить, что это за шар, невозможно. Это может быть разведывательный шар, может быть метеошар, передающий сведения о погоде.

У страха глаза велики

Могут быть и какие-то испытания материалов в стратосфере. Мы не знаем об этом. Шар летит на высоте от 11 до 50 километров. Сбить его можно, ракеты для этого есть.

Но Пентагон его не сбивает, осознав, что опасности для США объект не представляет. Тратить на него ракеты за миллионы долларов им не захотелось. Либо под рукой у Штатов нет такой ракеты. Вот и вся причина.

Американцы не могут знать, откуда именно шар взялся. Есть смутное видео, по которому непонятно, что это такое летит. Пентагон сказал, что шар разведывательный, ведь объявлять о том, что это метеошар, несерьезно.

Можно сказать, что там и атомная бомба привязана, чтобы поднять значимость своей работы.

Разведка воздушным шаром не всегда эффективна

На самом деле Китай способен отправить такой шар, почему нет? Например, на Новодевичьем кладбище есть целая стена, посвященная нашим стратонавтам, которые погибли в 1930-е годы. У нас в стране проводилось достаточно много такой работы, делали дирижабли.

Но признали, что это не совсем эффективно. Ветер в разных слоях атмосферы дует по-разному, поэтому шар может унести куда угодно.

Не думаю, что китайцы направили воздушный шар в США, чтобы создать себе проблемы. Если американцы узнают, что он китайский, то поднимется шум.

Джо Байдена призвали сбить этот объект, говоря, что при Дональде Трампе такого бы не было. Но подобные заявления — история партийной борьбы в Соединенных Штатах. Все остальное — лишь гадание на кофейной гуще.

Ничего для безопасности США этот шар не представляет. Но можно промахнуться по нему. Тогда не факт, что сами американцы не огребут от критикующих за то, что у них ракеты плохие.