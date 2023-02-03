Мир 03 февраля 2023, 08:53 Байдена попросили немедленно сбить «китайский» зонд в небе над США Конгрессвумен Грин потребовала от Байдена сбить наблюдательный зонд в небе над США Викимедиа

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Американский президент Джо Байден должен как можно скорее сбить наблюдательный зонд в небе над Соединенными Штатами, который может принадлежать Китаю. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице Twitter.

«Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар», — написала она.

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По ее словам, бывший американский лидер Дональд Трамп никогда бы не допустил подобного. Грин добавила, что экс-глава Белого дома в принципе не стал бы терпеть многое, что сейчас происходит в стране.

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Ранее представители Пентагона рассказали, что в последние несколько дней военные следят за разведывательным воздушным шаром, который зафиксировали над северной частью Штатов. Ведомство уверено, что зонд принадлежит Китаю, Байдену доложили об этом. Уточняется, что власти США приняли все меры по защите своей секретной информации.