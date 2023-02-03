Эксклюзив 03 февраля 2023, 12:46 США засекли китайский воздушный шар-разведчик. Как управляют такими аппаратами Военный журналист Борзенко объяснил особенности при сбивании воздушного шара с земли U.S. Air Force

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Разведывательный воздушный шар зафиксировали военные над территорией США. В Пентагоне не исключили, что он принадлежит Китаю. Об особенностях использования и управления таких аппаратов рассказал в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

По мнению специалиста, вероятно, американские военные при помощи хорошей оптики изучили шар и сделали вывод о том, что аппарат имеет разведывательное назначение. Возможно, они вычислили, что под ним установлены камеры, объективы.

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Версия о том, что шар принадлежит именно КНР, по словам Борзенко, связана с тем, что США видят для себя врага номер один именно в лице Китая, а за ним идет Россия.

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«У них же два врага, как они считают. Россия — на втором месте, а на первом месте — Китай», — пояснил собеседник «360».

Борзенко пояснил, что воздушными шарами управляют с помощью воздушных потоков и изменения его высоты. В ответ на вопрос, почему США не сбивают аппарат, эксперт объяснил, что для этого требуются специальные снаряды, сделать это не так просто. Если шар на большой высоте, то стрелковое оружие не дотянется, а с самолета в него попасть очень трудно, как ни странно.

«Должно быть специальные снаряды ПВО, которые с земли сбивают такие объекты. Такие снаряды есть, но это специфические вещи», — уточнил он.

Специалист обратил внимание, что воздушный шар может часами висеть и передвигаться над территорией противника, способен остановиться над определенной точкой и оперативно передавать информацию.

«Единственное, должна быть очень хорошая оптика, камеры высокого разрешения, но она есть», — заметил он.

Чтобы уйти с территории, шару нужно зайти на нужный поток — и он повернется в определенную сторону, заключил Борзенко.