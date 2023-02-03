Мир 03 февраля 2023, 07:45 Пентагон счел опасным сбивать китайский разведывательный воздушный шар Представитель Пентагона: сбивать разведывательный аэростат КНР опасно из-за его размеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские военные сочли опасным сбивать якобы принадлежащий КНР разведывательный воздушный шар из-за его внушительных размеров. Об этом заявил представитель Пентагона высокого ранга, передал ТАСС.

«Я не буду называть [его] точные размеры. По нашим оценкам, он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем», — отметил чиновник.

Реклама

Он отметил, что более подробно описать его размеры не может, но они порядочные. Разведывательный аэростат видели пилоты, когда он находился довольно высоко в небе.

Реклама

Представитель Пентагона обратил внимание, что рассматривались варианты сбить шар над некоторыми малонаселенными районами в Монтане. Но их остановил возможный риск: его обломки могут нанести материальный ущерб объектам на земле или ранить кого-то.

Китайский разведывательный воздушный шар заметили над СШАв ночь на пятницу. Американские власти пристально следили за передвижениями зонда.