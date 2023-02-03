03 февраля 2023, 07:45
Пентагон счел опасным сбивать китайский разведывательный воздушный шар
Представитель Пентагона: сбивать разведывательный аэростат КНР опасно из-за его размеров
Американские военные сочли опасным сбивать якобы принадлежащий КНР разведывательный воздушный шар из-за его внушительных размеров. Об этом заявил представитель Пентагона высокого ранга, передал ТАСС.
«Я не буду называть [его] точные размеры. По нашим оценкам, он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем», — отметил чиновник.
Реклама
Он отметил, что более подробно описать его размеры не может, но они порядочные. Разведывательный аэростат видели пилоты, когда он находился довольно высоко в небе.
Реклама
Представитель Пентагона обратил внимание, что рассматривались варианты сбить шар над некоторыми малонаселенными районами в Монтане. Но их остановил возможный риск: его обломки могут нанести материальный ущерб объектам на земле или ранить кого-то.
Китайский разведывательный воздушный шар заметили над СШАв ночь на пятницу. Американские власти пристально следили за передвижениями зонда.
США
Военные
Китай
Реклама
Реклама