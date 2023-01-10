Мир 10 января 2023, 23:51 «Фактор риска для Армении». Поведение Пашиняна объяснили нерешенной проблемой Карабаха Политолог Донцов: премьер Армении Пашинян счел несерьезной помощь ОДКБ и отменил учения РИА «Новости»

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Российские миротворцы, обеспечивающие безопасность жителей Нагорного Карабаха, не реагировали на некоторые провокационные действия азербайджанской стороны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он допустил, что республика может обратиться в Совбез ООН для направления миротворческой миссии в проблемный регион. Позже политик назвал российско-армянские отношения максимально доверительными за последнее время. «360» разбирался, в чем причина частого изменение позиции армянского премьера.

Армения повернула в сторону Запада

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил — если Россия не сможет обеспечить отправку своих миротворцев в Нагорный Карабах, на замену им должен прийти международный миротворческий контингент. По мнению политика, сделать запрос в Совбез ООН должны будут российские власти. Прямое обращение со стороны армянского руководства станет «действиями против России», подчеркнул Пашинян. Ранее республика отказалась проводить на своей территории учения ОДКБ. По словам премьера, в 2023-м году страна точно не будет проводить подобные мероприятия.

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Позже Пашинян поспешил объясниться — Армения не критиковала миротворцев из России, но проявила обеспокоенность их деятельностью. По словам политика, российские военные хоть и обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха, но не реагируют на нарушение договоренностей со стороны Азербайджана, сообщил ТАСС.

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«У нас также есть факты, когда азербайджанцы нарушали договоренности в зоне ответственности миротворцев, например в Парухе, но [мы] не увидели никакой реакции с их стороны», — отметил Пашинян.

РИА «Новости»

Отношения с Россией назвали самыми доверительными

После ряда замечаний в сторону России премьер-министр Армении назвал двусторонние отношения доверительными. По словам Пашиняна, он не может предать огласке все подробности взаимодействия с РФ в области безопасности.

«Отношения между нами и Россией никогда раньше не были такими доверительными, так как <…> все то, что я вам сейчас говорю публично, прямо и откровенно говорится (российским партнерам — прим. ред.)», — отметил политик во время пресс-конференции 10 января.

РИА «Новости»

Пашиняну напомнили о роли российских миротворцев

Премьер-министр Армении допустил ряд громогласных высказываний из-за проблем с Нагорным Карабахом, рассказал «360» директор исследовательского центра, писатель Станислав Тарасов.

«Когда российская сторона предлагала Армении и Азербайджану определить состав миротворцев, <…> они почему-то отказались от этого. А сейчас и та, и другая сторона по разными причинам обвиняет российских миротворцев. В Армении начались даже антироссийские протесты», — отметил эксперт.

По словам Тарасова, Пашинян апеллирует к Западу в вопросе разрешения конфликта в Карабахе. Однако ни одна западная страна, включая США и Францию, не готова заменить российский контингент.

«А без российских миротворцев армянский анклав в Нагорном Карабахе исчезнет», — резюмировал Станислав Тарасов.

РИА «Новости»

ООН не поможет в урегулировании конфликта

Нагорный Карабах оказался в состоянии экономической блокады, поэтому Армения предпринимает попытки решить проблему, заявил «360» политолог Никита Донцов. Он добавил, что одновременно на армянские власти продолжает давить Азербайджан, который тоже не хочет откладывать в долгий ящик урегулирование ситуации.

«Думаю, что Пашинян в достаточно ограниченных условиях <…> будет готов обратиться за помощью ко всем для решения и стабилизации ситуации с экономической блокадой Нагорно-Карабахской республики. Другой вопрос — думаю, достаточно маловероятно, что ООН предоставит существенную помощь, это действительно фактор риска для Армении», — отметил политолог.

По мнению эксперта, Никол Пашинян не может самостоятельно решить проблему с Нагорным Карабахом. При этом он отказался от помощи России и партнеров по ОДКБ — по мнению премьер-министра Армении, она не будет достаточно решительной. В сложившейся ситуации республика вынуждена искать новых союзников, добавил собеседник «360».

В конце 2022-го года представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжит прилагать усилия для урегулирования армянско-азербайджанского конфликта. Пресс-секретарь президента уточнил, что РФ будет придерживаться договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате.