Мир 10 января 2023, 12:31 Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории в 2023 году Минобороны Армении оповестило ОДКБ о нежелании проводить учения в республике в 2023 году

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Министерство обороны Армении оповестило руководство ОДКБ о нежелании проводить учения организации на территории страны, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он назвал нецелесообразным это мероприятие в сложившихся условиях, сообщил ТАСС.

Письмо в ОДКБ направил министр обороны Армении.

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«Проведение учений ОДКБ считаем нецелесообразным. Поэтому, по крайней мере в этом году, таких учений проведено не будет», — подчеркнул Никол Пашинян.

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Ранее Минобороны России сообщало, что в 2023 году сухопутные войска намерены провести девять международных военных учений. Восемь из них запланировали на территории РФ, еще одно — совместное мероприятие миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении.

С 16 января по 1 февраля состоятся российско-белорусские летно-тактические учения. Для этого задействуют все аэродромы и военные полигоны Белоруссии. В республику заранее прибыли представители авиации ВКС России. Военнослужащие двух стран будут отрабатывать действия, а сотрудничество носит исключительно оборонный характер.