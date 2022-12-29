Мир 29 декабря 2022, 13:34 Россия продолжит посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном — Кремль Пресс-секретарь Песков: Россия продолжит посредничество между Арменией и Азербайджаном

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Власти России намерены продолжать посредническую работу для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона продолжит контакты как с одной, так и с другой республикой, сообщил ТАСС.

«Российская Федерация продолжает и намерена дальше продолжать свои посреднические усилия», — подчеркнул Песков.

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Он пояснил, что Россия будет исполнять достигнутые на трехсторонней основе договоренности.

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В последнее время конфликт между двумя республиками бывшего СССР обострился. В результате перекрытым оказался Лачинский коридор — путь, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. В ООН призвали армянские и азербайджанские власти к решению вопроса о разблокировке дороги путем переговоров.

Ранее президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армянский политик назвал главной темой встречи обсуждение ситуации в Лачинском коридоре. По словам Пашиняна, дорога находится в зоне ответственности российских миротворцев.