Мир 10 января 2023, 18:31 Пашинян допустил замену российских миротворцев на миссию из ООН в Нагорном Карабахе Премьер-министр Армении Пашинян не исключил обращения в Совбез ООН по ситуации в Карабахе РИА «Новости»

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Армения допускает возможность обращения в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова привел ТАСС.

Пашинян объяснил, что инициировать отправку в Нагорный Карабах многонациональной миссии должна Россия, если будет не в состоянии обеспечить отправку туда своих миротворцев.

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«Если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН», — сказал лидер Армении.

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По его словам, если страна самостоятельно обратится в СБ, это будет означать «действия против России».

Пашинян также объяснил позицию Армении касаемо судьбы Нагорного Карабаха. Он сказал, что армяне не хотят решать будущее этой территории, решающую роль в этом вопросе должен играть народ Карабаха.

В конце декабря премьер-министр сообщил об очень сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе из-за закрытия азербайджанской стороной Лачинского коридора. Ответственность за это он возложил на российских миротворцев, так коридор должен был оставаться под их контролем.